Анкара, 3 июля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. В Эгейском море катера береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузу, шедшему под турецким флагом, сообщает турецкий телеканал NTV.

Эгейское море

По данным телеканала, грузовое судно ACT, приняв груз на борт в турецком порту Искендерун, шло курсом на Измитский залив Мраморного моря.

Утверждается, что в Эгейском море катера греческой береговой охраны приблизились к сухогрузу и потребовали пришвартовать судно в порту острова Родос для проверки груза. Капитан грузового корабля проигнорировал эти требования, после чего экипажи катеров греческой береговой охраны открыли по сухогрузу огонь.

Сообщается о более чем 30 пулевых отверстиях, обнаруженных позднее командой сухогруза.

В данный момент торговое судно продолжает движение в сопровождении турецких катеров. О раненных в результате этого обстрела сообщений нет.