Чебоксары, 3 июля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В партии отмечают, что «на днях случилась небольшая сенсация»: экс-полпред Чувашии Леонид Волков вступил в ряды партии «Справедливая Россия». С получением партийного билета его поздравил депутат Госдумы Олег Николаев и «новые соратники по партии».

Chuvashia.spravedlivo.ru Депутат горсобрания Чебоксар Сергей Муравьев, депутат Госдумы Олег Николаев и экс-полпред Чувашии Леонид Волков

«Есть все основания полагать, что с первых же дней пребывания в партии Леонид Волков активно включится в политическую жизнь республики и на всех уровнях, как и прежде, будет отстаивать права и интересы простых граждан. Как известно, против Леонида Волкова возбуждено уголовное дело, которое, по мнению опытных юристов, не имеет никаких перспектив и что все обвинения, предъявленные ему, носят надуманный характер», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Напомним, Леонид Волков был отстранён от должности в мае 2016 года после возбуждения УФСБ РФ по Чувашии уголовного дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему инкриминируется присвоение более 1 млн рублей бюджетных средств, которые, по данным следствия, он установил себе в качестве премии в период работы полпредом Чувашии при президенте РФ в 2012—2015 годах «на основании собственноручно подписных распорядительных документов».

В октябре 2016 года были возбуждены новые уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.160 УК РФ. Впоследствии они были соединены в одно производство. Следствие считает, что в 2012—2013 годах Волков «под видом служебных командировок» неоднократно выезжал в Чувашию «по личным делам». Расходы оплачивались за счёт средств возглавляемого им представительства. Кроме того, по версии следствия, «в отсутствие служебной необходимости» он незаконно получил под видом «представительских расходов» почти 200 тыс. рублей, «которые использовал по своему усмотрению» — в частности, на посещение ресторанов, приобретение продуктов питания, цветов. Следствие считает, что общий размер ущерба превысил 1,9 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело Леонида Волкова находится на рассмотрении в суде. Сам он продолжает настаивать на своей невиновности и заказном характере дела, разоблачая «коррупционную составляющую» в руководстве Чувашии и предъявляя новые аргументы. Свои доводы он приводит в письмах, которые направляет президенту РФ Владимиру Путину. И каждое последующее обращение главе государства сенсационнее предыдущего: в последнем письме, состоящем из 12 страниц, Леонид Волков делает вывод, что его обвиняют в совершении преступления «путём умышленного исполнения поручения президента РФ».