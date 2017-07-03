Киев, 3 июля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. «Мы, конечно, занимаемся вопросами безопасности, но мы также следим за геополитической ситуацией. Мы знаем, что ситуация с безопасностью здесьявляется важной для безопасности всего западного мира. Украина — форпост всех западных демократий и наших общих ценностей. Поддержка Украины — это поддержка нас самих. Мы знаем, что охрана и защита Украины — это защита нас самих», — сказал Алли.

Delphi.lv НАТО движется на восток

Он сообщил, что в Киеве обсудил вопросы безопасности в Черноморском регионе.

«В Парламентской ассамблее существует специальный комитет по сотрудничеству с парламентариями Верховной Рады. Через этот комитет мы пытаемся поддерживать тесные связи, которые очень важны и играют значительную роль для всех наших стран. Мы организовали несколько мероприятий при поддержке Верховной Рады тут в Украине, в частности семинар. Мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, потому что мы видим, какая опасность идет с востока не только от России, но также и от Китая», — рассказал Алли.

По его словам, Российская Федерация тестирует Запад.

«Россия продолжает испытывать и тестировать западное общество путем «незаконной аннексии» Крыма, а также военными действиями в Донбассе, которые я имел возможность увидеть собственными глазами. Но Парламентская ассамблея решительно настроена на дальнейшее сохранение территориальной целостности Украины и осуждение «незаконной аннексии». Мы в последнее время наблюдаем большие успехи Украины, её успешные шаги по евроатлантической интеграции. Ещё очень много надо сделать на этом пути. Мы видим большой прогресс. Мы уверены, что Украина станет членом НАТО, и мы будем поддерживать её», — заверил Алли.

Он также призвал Украину удвоить усилия по борьбе с коррупцией.

«Мы хотим призвать наших украинских друзей, чтобы они удвоили свои усилия в проведении болезненных, но очень необходимых реформ по борьбе с коррупцией. Очень важно, чтобы Украина продолжала выполнять свое «домашнее задание». Очень важно, что Украина начала видеть практические преимущества такой работы», — сказал Алли.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне украинский парламент большинством голосов принял законопроект №6470, который закрепил намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики». До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое и экономическое пространства.