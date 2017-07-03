Москва, 3 июля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, передает корреспондент.

Etienne Combier

Парламентарии просят Путина рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Депутаты напоминают, что в России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Причем необходимость замены национальных удостоверений на российские обуславливалась в том числе недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств.

Вместе с тем в Конституции Киргизии закреплено, что русский язык является официальным. «Это положение предполагает хорошее знание гражданами Киргизской Республики русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения», — отмечается в документе.

Ранее принято решение, что граждане Белоруссии смогут осуществлять свою профессиональную деятельность по национальным правам.