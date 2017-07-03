Астана, 3 июля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Министерство национальной экономики сообщило об изменении цен на продовольственные продукты в июне 2017 года. Изучение цен производится выборочно в сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по стране определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алма-Ата, Семипалатинск, Джезказган, областных центров и выборочного круга районов (в большинстве магазинов шаговой доступности и супермаркетах в центре городов цены выше — ИА REGNUM ).

Brian Harrington Spier Рынок в Алма-Ате

Согласно их исследованию, цены на продовольственные товары в июне 2017 года. по сравнению с июнем 2016 года выросли на 9,7%. По отдельным группам продуктов цены изменились так:

кофе, чай и какао — повысились на 20,5%,

фрукты и овощи — повысились на 17,3%,

кондитерские изделия — повысились на 11,8%,

алкогольные напитки — повысились на 9,3%,

булочные и мучные изделия — повысились на 8,6%,

молочные продукты — повысились на 8,4%,

рыбу и морепродукты — повысились на 7,6%,

хлеб — на 7,4%, муку — повысились на 5,5%,

масла и жиры — повысились на 3,8%,

макаронные изделия — повысились на 3,3%,

сахар — повысились на 1,1%,

крупы — снизились на 2,1%.

на говядину — повысились на 12,9%,

баранину — повысились на 12,1%,

мясо птицы — повысились на 11,6%,

свинину — повысились на 9%,

конину — повысились на 7,1%,

колбасные изделия — повысились на 5,6%.

При этом, согласно информации министерства национальной экономики Казахстана, инфляция за январь-июнь 2017 года составила 3,7%.

Динамика цен, %

0,4

3,7

7,5

12,5

7,7

0,7

5,1

9,7

15,3

9,6

0,4

3,0

7,7

12,8

8,3

0,1

2,8

4,8

9,1

4,8

Как видно из представленных данных, больше всего выросли цены на продовольственные товары, а меньше всего — на платные услуги для населения.

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