Мадрид, 3 июля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. При тушении лесного пожара в Португалии пострадали шесть сотрудников пожарной охраны, заявили представители службы скорой помощи, 3 июля сообщает Associated Press.

skeeze Лесные пожары

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Пострадали шесть сотрудников частной пожарной компании, которые помогали государственным службам при тушении лесного пожара в районе города Томар, расположенного в 120 километрах к северу от Лиссабона, согласно заявлению Агентства гражданской обороны.

На месте возгорания находились 22 пожарных, для тушения огня власти задействовали два самолета.

Напомним, в настоящее время на юге Испании стоит засушливая погода. 3 июля температура воздуха в Лиссабоне достигла около 40 градусов Цельсия.

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Лесной пожар произошел в 40 километрах от Педроган-Гранди, где 17 июня погибли 64 человека. Они пытались проехать на своих автомобилях через горящий лес.