Симферополь, 3 июля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Данные строительных тендеров, проведённых в Крыму с начала 2017 года, демонстрируют высокую привлекательность государственных контрактов в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе некоммерческого объединения юридических лиц «Ассоциация участников закупок» (АУЗ).

Дмитрий Налбандян. Бахчисарай. 1980

В частности, аналитики АУЗ выяснили, что большинство (68,7%) государственных тендеров проводятся с участием 5 и более поставщиков. Ещё 4,5% тендеров привлекают внимание не менее четырёх участников, а 16,3% проводятся при активной конкуренции трёх компаний. Лишь 11,5% торгов проходят с одним или двумя заявителями.

При этом специалисты отмечают, что участники торгов желают получить тендер буквально любой ценой, снижая стоимость во время проведения закупочных процедур до 83%.

«Как правило, подобные снижения наблюдаются в контрактах, связанных с выполнением услуг. Ведь строительная сфера изначально затратная для исполнителей, которые вкладываются в материалы, оборудование, персонал — поэтому не предполагает таких существенных снижений. Нередко после 10% понижения цены строительные компании вовсе отказываются от торгов, из-за низкой рентабельности. Поэтому снижения на 39%, 65%, 83% по отдельным контрактам в Крыму выглядят непривычно», — пояснил руководитель аналитического центра АУЗ Владимир Ястребов, отметив, что полуостров привлекает внимание поставщиков со всей страны — в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска, Барнаула, Махачкалы, Самары, Нижнего Новгорода, Воронежа и так далее.

Ещё одна особенность крымских закупок, отмечают в АУЗ, связана с низким количеством поражений у победителей, вплоть до нулевых показателей у ряда компаний.

Также аналитики отметили другую тенденцию — большие снижения в ходе государственных торгов наблюдаются у контрактов до 5 млн рублей. Более крупные заказы до 100 млн рублей проходят с незначительными снижениями в 0,5 или 1%. По мнению специалистов, это свидетельствует об уровне коррупции в таких закупках.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале объём инвестиций в основной капитал полуострова вырос почти в пять раз, до 23,2 млрд рублей.

По информации министра экономразвития РК Андрея Мельникова, которую он озвучил на Петербургском Международном экономическом форуме, в ближайшее время в экономику полуострова могут прийти около 290 млрд рублей.

В частности, министр отметил, что сумма инвестиций по подписанным соглашениям в рамках свободной экономической зоны и системы специальных инвестиционных соглашений между Республикой Крым и партнёрами сопоставима с валовым региональным продуктом. Он также подчеркнул, что сейчас в регионе реализуется около 170 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более чем 200 млрд рублей.