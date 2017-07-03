Астана, 3 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Объем выданных кредитов в Казахстане в мае 2017 года составил 882,4 млрд тенге (160,4 млрд рублей). Об этом сообщил в своем отчете Национальный банк страны. Это на 106,9 млрд тенге (19,4 млрд рублей) больше, чем в апреле 2017 года.

Как видно из графика, ежегодно кредитование в Казахстане минимально в январе и затем растет до июня, дальше оставаясь стабильным. Эта тенденция хорошо видна на графике.

Данные Национального банка РК

Однако надо заметить, что за последний год средневзвешенная ставка снизилась с 21% до 14,3%. Почти 90% новых кредитов в мае было выдано в тенге, из них почти 2/3 приходится на займы юридическим лицам, почти 1/3 — физическим лицам. Практически всю оставшуюся часть (10%) составили валютные займы юридическим лицам, тогда как доля валютных займов физическим лицам составила 0,3%.

В структуре отраслей экономики наибольший объем новых кредитов, выданных юридическим лицам, продолжает выдаваться предприятиям торговли (54,2% в мае 2017 года), промышленности (19,1%), строительства (7,2%).

При этом общий объем кредитования фактически не растет. Объем кредитования банками экономики на конец мая 2017 года составил 12 606,4 млрд тенге (2292,1 млрд рублей), увеличившись за месяц на 0,1% .

Прирост объемов кредитования был обеспечен ростом кредитов в национальной валюте (1% за месяц). Объем кредитов в иностранной валюте понизился на 1,9% и составил 3 702,9 млрд тенге (673,3 млрд рублей). Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 70% до 70,6%.

Данные Национального банка РК

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