Нью-Дели, 3 июля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Испытания зенитной ракеты собственного производства проходило на полигоне, расположенном на побережье штата Орисса в районе Чандипер.

Livefistdefence.com Новейшая индийская ракета QRSAM

Запуск ракеты произошел в 11:30 по местному времени. Радары, электрооптические и телеметрические системы показали, что ракета соответствует всем установленным параметрам.

Министр обороны Индии Арун Джейтли поздравил представителей Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), добавив, что успешные испытания QRSAM стали важной вехой в развитии отечественных ракет малой дальности класса «поверхность-воздух».

Напомним, первый испытательный пуск ракеты QRSAM был осуществлен 4 июня 2017 года на том же полигоне в штате Орисса. Ракета спроектирована Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ее максимальный радиус действия составляет от 25 км до 30 км.