Москва, 3 июля, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Законопроект о создании компенсационного фонда для обманутых дольщиков, а также детальное обсуждение на парламентских слушаниях подтолкнет регионы к решению вопросов обманутых дольщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по вопросу обманутых дольщиков.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Мы исходим из того, что это в том числе даст толчок к решению вопросов, с которыми вы все сегодня сталкиваетесь», — сказал Володин, обращаясь к участникам парламентских слушаний.

В Госдуме 3 июля проходят парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков, в связи с рассмотрением законопроекта о создании государственного компенсационного фонда для таких граждан. С инициативой создания фонда выступило правительство — законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2017 года и уже принят в первом чтении. Авторы рассчитывают урегулировать вопрос и впредь избавиться от появления обманутых дольщиков. Впрочем законопроект никак не затрагивает вопрос тех граждан, которые уже пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Между тем, как заявил в ходе слушаний Володин, депутаты планируют усиленно работать не только над тем, чтобы в стране не появлялись обманутые дольщики, но и над тем, чтобы решить вопросы тех граждан, которые уже оказались обмануты недобросовестными застройщиками.

«Мы должны защитить всех дольщиков от той ситуации, в которую вы попали, мы не можем закрывать глаза и считать, что ничего не происходит, мы будем заниматься этим. Понятно, что те, кто подпадут под действие законопроекта, который мы будем рассматривать в ближайшее время во втором чтении, возьмут на себя все риски. То, что произошло у вас, не должно повториться», — отметил Володин в разговоре с обманутыми дольщиками из регионов РФ.

По словам спикера Госдумы, депутаты планируют вплотную работать с представителями граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков по всей стране.

В ходе слушаний депутаты также договорились создать специальную рабочую группу по этому вопросу, которую возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Владимир Васильев («Единая Россия»).

«Мы не будем откладывать решение на потом, а в дальнейшем будем собираться на более системной основе и требовать от представителей регионов, чтобы вопросу уделялось внимание», — заявил Володин.