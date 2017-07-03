Ростов-на-Дону, 3 июля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Для некоторых ростовчан первый день отпуска, который они планировали провести на берегу Средиземного моря, оказался омрачен. Туристы не только потеряли один день отдыха, за который им никто не возместит затраты, но и оказались заложниками проблем авиаперевозчика. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из семей, планировавшая отдых в турецкой Анталье, вылет задерживается почти на сутки.

Sergey Bystro Аэропорт Ростов-на-Дону

Согласно информации онлайн-табло, пассажиры (многие из них с детьми) должны были вылететь в 11:20. Но рейс WZ-9393 авиакомпании Red Wings был перенесён. Сначала на 14:00, затем на 17:00, ещё позднее — на 21:55. Теперь ориентировочное время вылета ТУ-214 обозначено 6:00 4 июля.

Стоит отметить, что иногородним пассажирам с детьми предложили переждать время задержки рейса в гостинице, но мало кто взял с собой российские паспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в международной воздушной гавани Ростова-на-Дону произошел похожий коллапс. Пассажиры столичного рейса более 17 часов прождали вылет рейса DP-108, следующего в Москву.

В феврале в аэропорту на Дону также произошла подобная ситуация. На шесть часов был задержан рейс U6−142 «Уральских авиалиний», который держал курс в Домодедово.

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