Донецк, 3 июля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Именно здесь в присутствии заместителя председателя совета министров ДНР Владимира Антонова был дан старт уборочной кампании 2017 года.

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«Поздравляю всех с праздником. Это событие важно не только для селян, но и всех граждан Донецкой Народной Республики!», — отметил Владимир Антонов.

Как сообщил первый заместитель министра АППиП Дмитрий Конаков, для более эффективного проведения уборки ранних зерновых и подготовки к севу в аграрном ведомстве создана рабочая группа.

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«Работ выполнить нам предстоит немало. 136 тысяч гектаров — на такой площади аграриям Республики предстоит убрать урожай ранних зерновых культур. Это на 12 тысяч гектаров больше той площади, которая была в прошлом году. Наибольшие площади традиционно занимают две культуры — озимая пшеница (93 тысячи гектаров) и ячмень (36 тысяч гектаров). Средняя урожайность озимой пшеницы в этом году ожидается порядка 31 ц/га. В уборке ранних зерновых культур будут участвовать 439 зерноуборочных комбайнов. Работать придется с повышенной нагрузкой. Однако существующие условия позволяют вложиться в агротехнические сроки. Согласно рабочему плану, уборку планируется провести за 20 дней», — сказал Конаков.

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