Ярославль, 3 июля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение «Справедливой России» не будет выдвигать своего кандидата на пост губернатора Ярославской области. Такое решение принял совет регионального отделения партии 30 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой партии. Ранее лидер ярославских «эсеров», бессменный депутат Государственной Думы России Анатолий Грешневиков заявлял о том, что готов стать единым кандидатом на пост губернатора Ярославской области от оппозиции.

Анатолий Грешневиков на встрече в Переславле

Председатель фракции «Справедливой России» в ярославском муниципалитете Анатолий Каширин объясняет отказ партии от участия в губернаторской кампании возможностью не пройти муниципальный фильтр, и тем, что другие оппозиционеры отказались от идеи единого кандидата.

«Анатолий Грешневиков хотел идти на выборы главы региона, но мы прекрасно понимаем, что если бы он изъявил желание, то скорее всего не прошёл бы муниципальный фильтр. Наша партия такое проходила в Санкт-Петербурге, когда на пост губернатора северной столицы мы выдвинули Оксану Дмитриеву. В случае регистрации Грешневиков был бы, конечно, основным конкурентом врио губернатора. Ещё одна причина почему мы отказались от участия в кампании — это то, что выдвинулись все партии — КПРФ, ЛДПР, ПАРНАС, «Яблоко» и даже Коммунисты России. Растягивание голосов, низкая явка — это всё идёт на пользу представителей власти. Поэтому было принято решение отказаться от участия нашей партии в выборах губернатора Ярославской области», — рассказал Анатолий Каширин.

Российский политолог и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что отказ «Справедливой России» от участия в выборах губернатора Ярославской области произошёл из-за договорённостей с региональной властью.

«Я думаю, что в Ярославской области имеет место быть договоренность между «Справедливой Россией» и властью региона. А именно следующая расторговка: не участие в губернаторских выборах в обмен на депутатские мандаты на местном уровне. Была информация, что «эсеры» хотели получить кресло члена Совета Федерации от другого региона, но этого не случилось. Надо заметить, что, во-первых, Анатолий Грешневиков — тяжеловес ярославской политики, и если бы он принял участие в выборах, то большая вероятность, что был бы второй тур. Во-вторых, «справедливороссы» вообще ведут себя крайне пассивно. Судя по всему, ситуация выборов в Госдуму 2016 года, когда они прошли в Госдуму «на грани» — это надломило политическую волю руководства партии. И мы видим, что они занимают наиболее пассивную позицию на губернаторских выборах и стараются максимально расторговаться с властью. В связи с этим у меня скептическое мнение о жизнеспособности этой политической силы. Если партия не демонстрирует силу региональных отделений и у нее слабый федеральный лидер, то вероятность присутствия партии в следующем созыве Госдумы снижается», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Минченко.

На пост губернатора Ярославской области претендует 6 человек — это кандидат «Единой России» врио главы региона Дмитрий Миронов, кандидат «Яблока» экс-заместитель губернатора Олег Виноградов, кандидат «ПАРНАСа» депутат областной думы Сергей Балабаев, представитель ЛДПР депутат собрания Переславского района Андрей Ватлин, кандидат КПРФ депутат областной думы Михаил Парамонов и претендент от «Коммунистов России» вологодский безработный Кирилл Панько. Все они должны собрать в свою поддержку 62 подписи избранных глав и депутатов муниципального уровня. Выборы губернатора Ярославской области пройдут 10 сентября.