Луганск, 3 июля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Читайте также: Украинские войска отомстили за сбитые самолеты авианалетами: девять погибших мирных жителей

Lug-info.com Мемориал жертв авиаудара ВСУ по Старой Кондрашевке

Жители Антрацита и Антрацитовского района, представители местного теротделения общественного движения (ОД) «Мир Луганщине», молодежных организаций «Молодежь за мир», «Молодая гвардия», «Ассоциация молодежи Луганщины», ветераны Великой Отечественной войны собрались у городского исторического музея. Участники акции зажгли свечи, возложили цветы к стенду о трагических событиях и почтили память погибших минутой молчания. Выступавшие призвали «помнить злодеяния Украины, чтить мужество защитников Донбасса».

В Брянке активисты ОД «Мир Луганщине», городской ветеранской организации и жители города зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

«На момент бомбардировки в поселке не было ни одного вооруженного человека. Авиаудар был нанесен по мирному населению, и это свидетельствует о том, что Украина совершила преступление против мирного населения. Такой жестокости против своего народа забывать нельзя. Мы должны помнить, какой ценной проходит становление Луганской Народной Республики. Трагедии, развернувшиеся 2 июня в Луганске и 2 июля в Старой Кондрашевке, это точки невозврата Луганщины в Украину», — отметила председатель отделения «Терцентр» ОД «Мир Луганщине» и Брянковской городской ветеранской организации Людмила Герасимова.

Активисты отделений ОД «Мир Луганщине», молодежной общественного организации (МОО) «Молодежь за мир» собрались в Краснодоне у стелы «Скорбящая мать».

«Война продолжается и сегодня. Многие территории Луганской Народной Республики подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, гибнут люди, поэтому нам, как свидетелям и очевидцам происходящего, нельзя предавать забвению военные преступления украинской власти против собственного народа», — сказала заместитель председателя Краснодонского теротделения МОО «Молодежь за мир» Галина Шевилева.

В Ровеньках памятное мероприятие прошло в центральном парке города. Активисты территориальных отделений молодежных организаций «Молодая гвардия» и «Молодежь за мир» ОД «Мир Луганщине», представители администрации Ровеньков почтили минутой молчания память погибших при авиаударе и зажгли свечи.

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