Донецк, 3 июля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Ректор Горловского института иностранных языков Светлана Кочетова на заседании Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» в Ростове-на-Дону рассказала, что именитые ученые Донбасса подвергаются травле со стороны Украины. Об этом 3 июля сообщает представитель пресс-службы министерства образования и науки ДНР.

(сс) Die letzte Liebe Кот учёный, Обнинск

«Будем откровенны и скажем, что существует травля со стороны коллег, которые либо уехали на Украину, либо остались там. Как правило, эта травля принимает формы, выходящие за рамки культуры и приличия. Информационный геноцид не имеет линий разграничения и серой зоны. Специалисты нашей республики находятся под прессом призывов в сети Интернет к их физическому уничтожению. Украинское государство лишило многих моих заслуженных коллег ученых степеней и званий. В связи с этим насущной необходимостью является признание ученых степеней научных работников Донбасса», — отметила ректор.

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Более того, в пресс-службе профильного ведомства проинформировали, что ученые Донбасса будут иметь возможность публиковаться в российских научных изданиях.

«Ученые степени, присвоенные в ДНР и ЛНР, могут признать действующими в России. Также диссертационные советы республик могут объединить с российскими. С таким предложением выступили в интеграционном комитете «Россия — Донбасс». В рекомендациях от комитета к министерству образования и науки предлагается объединить диссертационные советы вузов России, ДНР и ЛНР. Как ожидается, это позволит ученым, проживающим в ДНР и ЛНР, публиковаться в российских академических изданиях. Также предполагается, что объединение советов позволит укрепить научно-техническое сотрудничество и развить инновационную деятельность», — говорится в заявлении.