Донецк, 3 июля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Археологическая экспедиция отправилась сегодня, 3 июля, для проведения раскопок в район поселка Обрыв Новоазовского района на юге ДНР. В экспедицию вошли археологи из ДНР и подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего в составе экспедиции 12 человек. Также среди археологов есть жители Донбасса, переехавшие в Донецк после того, как их города были захвачены вооруженными силами Украины. Всего экспедиция продлится месяц.

Аркадий Зарубин Археологические раскопки

«Мы едем в район поселка Обрыв Новоазовского района. Там находится археологический памятник, который мы раскапываем уже не первый год. Памятник многослойный — там три слоя различных эпох. Первый слой представлен остатками казацкого хутора XIX века, средний слой — поселение VIII—X веков, и наконец, самый нижний слой относится к поздней бронзе, то есть XII—X века до нашей эры», — рассказал старший научный сотрудник Донецкого республиканского краеведческого музея, руководитель экспедиции Эдуард Кравченко.

Сегодня на место раскопок отправились первые пять человек, они обустроят там лагерь. В последующее дни туда подъедут остальные участники экспедиции. Кроме раскопок экспедиция проведет в Новоазовском районе поиск: согласно исследованиям историков и архивным материалам, там можно обнаружить другие исторические памятники.

«Это уже моя шестая экспедиция, с первого курса вуза не пропускал еще ни одной. Мне, конечно, нравится сама атмосфера экспедиции, сам процесс раскопок, но в то же время очень хочется получить хороший результат, найти что-то интересное и значимое. Еду с отличным настроением, жду новых открытий», — поделился ожиданиями выпускник исторического факультета Донецкого национального университета Виталий Войтенко.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Она включает оказание медицинской и финансовой помощи, создание квот для получения высшего и средне-специального образования, спортивные, а также мероприятия по сохранению духовных и культурных ценностей, в которых могут принять участие жители подконтрольной Киеву территории.