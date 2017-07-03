Киев, 3 июля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Вчера, 2 июля, семья россиян из троих человек попросила власти Украины предоставить ей статус беженцев. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Отмечается, что 32-летний россиянин и его 33-летняя жена прибыли из России пешком с ребенком.

«Граждане России во время беседы рассказали, что в связи с политическим преследованием они были вынуждены просить статуса беженцев. Преследования россиян начались после высказывания мужчиной своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а сейчас продолжаются дальнейшие преследования», — проинформировали в ведомстве.

По данным пресс-службы, молодую семью россиян направили в Государственную миграционную службу для оформления документов.

Ранее, в июне 2017 года директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что в 2017 году около 100 граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Украины обратились с просьбой о политическом убежище.

По ее данным, в 2017 году наблюдается тенденция к значительному увеличению именно граждан России, приезжающих на Украину по политическим убеждениям.

«Сейчас значительно возрастает количество граждан Российской Федерации, которые обращаются за защитой, а также граждане Узбекистана и Таджикистана, то есть граждане постсоветских стран, в том числе Беларуси. Также традиционно к нам приезжают граждане из Сомали и остаются здесь, и мы наблюдаем постепенную тенденцию к росту граждан из Сирии, которые просят у нас убежище», — уточнила Науменко.

Напомним, 15 июня 2017 года двое граждан РФ попросили в Украине политическое убежище. Пресс-служба ГПСУ проинформировала, что россияне обратились к пограничникам на одном из пунктов пропуска.

«Предъявив для контроля заграничные паспорта граждан Российской Федерации сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России», — говорится в сообщении.

Обоих пропустили через украинскую границу. Они были направлены в миграционную службу. Фамилии не раскрываются.