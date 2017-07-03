Москва, 3 июля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» берет на контроль качество питьевой воды в регионах.

Флаг партии «Единая Россия»

«Партийный проект «Школа грамотного потребителя» займется отслеживанием жалоб граждан на качество питьевой воды, поступающих в органы Роспотребнадзора, и обобщением их в форме специальной карты санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации. Основной задачей мониторинга будет выявление причин появления загрязнений в системе централизованного водоснабжения и выработка рекомендаций по их устранению», — заявил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

По его словам, поставка качественной воды в квартиры является важнейшим показателем качества услуг ЖКХ, поскольку сопряжена с воздействием на здоровье граждан.

«По-хорошему, вода из-под крана должна быть питьевой. К сожалению, это не всегда так, и потребители пренебрегают мерами предосторожности, либо просто не знают о существующей опасности. Поэтому опубликованные в СМИ данные Роспотребнадзора заставляют задуматься о необходимости партийного контроля в этой сфере», — отметил Александр Сидякин.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2021 год, направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Так, партпроект выпустил брошюру о трех способах управления многоквартирным домом, в которой рассказывается о плюсах и минусах выбора. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.