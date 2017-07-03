Брюссель, 3 июля, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Европейская комиссия хочет, чтобы к подводной части российского газопровода «Северный поток-2» имели доступ и третьи стороны. Как сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией, в проекте мандата, который ЕК приготовила для министров энергетики стран ЕС, есть требование о частичном распространении положения Третьего энергопакета на подводную часть газопровода.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Дело в том, что последние километры трубопровода, идущего из России по дну Балтийского моря, пролегают по территории Германии. Поэтому ЕК хочет частично применить законодательство ЕС к этому участнику газопровода. Это значит, что часть трубы могут получить другие российские компании. По словам представителя Минэнерго одной из стран ЕС, в мандате не прописаны четкие требования. Поэтому независимые поставщики могут получить прямой доступ или же получить возможность продавать свой газ ЕС на территории РФ. Транспортировка голубого топлива здесь роли не играет.

Среди европейских стран по этому поводу однозначной позиции нет. Поскольку участок «Северного потока-2», пролегающий по территории Германии, формально является подводным, но на деле таким не является, то часть стран ЕС считает, что газопровод не может быть выведен из-под норм европейского законодательства. За соответствующую модель мандата проголосовали такие страны как Португалия, Польша, Венгрия и некоторые другие страны Восточной Европы, сообщил источник. В то же время Германия и Франция такую позицию не одобрили.

По словам собеседника издания, страны ЕС всегда стараются находить консенсус по подобным важным вопросам. Если же стороны к согласию не придут, то будет организовано голосование. Это еще один вариант утверждения мандата. Обсуждения по этому поводу пройдут в сентябре.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 26 июня состоялись первые обсуждения между главами Минэнерго стран ЕС по поводу предоставления мандата ЕК для переговоров с Россией относительного «Северного потока-2». По итогам встречи вице-президент Еврокомисси по энергосоюзу Марош Шефчович отмечал, что министры энергетики Евросоюза одобрили подход ЕК Еврокомиссии в вопросе создания специальной юридической базы для будущего газопровода.

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По мнению Еврокомиссии, функционирование газопровода должно быть подведено под действие ряда правил Евросоюза, под который «Северный поток-2» сейчас не попадает. Для этого ЕК хочет создать специальную юридическую базу, поскольку, по мнению Брюсселя, газопровод не может действовать в рамках только российского законодательства.

В то же время ранее в интервью ИА REGNUM ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков отмечал, что сейчас решения о строительстве и эксплуатации газопровода принимаются на национальном уровне стран, которые в этом проекте участвуют. Это, например, Германия. Однако, как полагает эксперт, ЕК хочет забрать это право на наднациональный уровень, на уровень Брюсселя. Кроме того, к «Северному потоку-2» не должно применяться никакое специальное законодательство, считает Юшков, а «Газпрому» и его партнерам по проекту стоит обратиться по этому поводу в Европейский суд.

Одним из главных противников проекта наравне с Украиной, которая не хочет потерять деньги за транзит российского газа, является Польша. Как сообщал ранее одним из участников переговоров в Совете ЕС, Варшава требует ужесточить проект мандата по газопроводу. Около 70% голосов в Совете ЕС необходимо, чтобы проект мандата получил одобрение.