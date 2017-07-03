Углич, Ярославская область, 3 июля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В администрации Угличского района Ярославкой области до конца года уволят 49 человек и объединят 4 управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

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На последнем заседании районная Дума проголосовала за изменение структуры администрации. Принято решение объединить 4 управления: административно-контрольное и по работе с населением, а так же управление ЖКХ и управление строительства. Оптимизация позволит сократить расходы бюджета района на содержание аппарата в сумме около 4 миллионов рублей. Кроме того, предполагается дальнейшее уменьшение количества штатных единиц в размере 49 человек, что даст бюджету еще 25 миллионов рублей. В целом экономия составит около 30 миллионов рублей в год.

«Это совместное решение главы района Анатолия Курицина и депутатов думы. У района около 780 миллионов долга и чрезмерно раздутый аппарат. Но не все эти люди будут уволены. Часть из них будет переведена в городскую администрацию, поскольку часть полномочий райадминистрации перейдут туда, но большая часть сотрудников окажется без работы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Угличского района Егор Калашников.