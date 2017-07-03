Москва, 3 июля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Рынку энергоносителей явно не хватает импульса. Цены на нефть вплотную приблизились к четырехнедельным максимумам, но обновить их и закрепиться выше сил уже нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Пока свежих новостей, важных для сектора сырья, не поступало, а инвесторам удается игнорировать увеличение ставок на продажу «бумажной» нефти (без намерения физической продажи) на NYMEX, баррель относительно стабилен», — отметила эксперт.

«Рост ставок хедж-фондов на падение стоимости черного золота вполне понятен: дисбаланс спроса и предложения на площадке остается в прежнем виде, а текущие цены на нефть выглядят излишне высокими, — пояснила она.

«Пятничная статистика по численности буровых установок Baker Hughes, где количество вышек сократилось всего на две штуки, впервые за 23 недели, стала для инвесторов основанием для оптимизма», — отметила Бодрова.

«Однако это вряд ли полномасштабный повод для покупки, потому что у американских сланцевиков на текущий момент нет ни одного препятствия, чтобы перестать качать черное золото в наблюдаемых масштабах», — считает эксперт.

Добавим, баррель Brent торгуется по $49 (+0,4%). Техасская нефть WTI стоит $46,31 (+0,6%).

Читайте также: Нефть и рубль: ближайшие перспективы