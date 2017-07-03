Москва, 3 июля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Российский рубль 3 июля слабеет в парах с иностранными валютами. Рубль балансирует между двумя острыми моментами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«С одной стороны, нефть стоит относительно дорого, и это хорошо для российской валюты. С другой, на внутреннем рынке ликвидности присутствует спрос на доллары среди крупных корпоративных игроков, нуждающихся в валютной ликвидности для завершения сделок, а это уже выраженный фактор давления», — пояснила эксперт.

«Не стоит забывать, что где-то на рыночных задворках присутствует Минфин, который вполне способен активизироваться с приобретениями иностранной валюты в рамках собственного финансового плана», — отметила она.

«На резкое укрепление рубля сейчас ставить опрометчиво. Но и масштабного его ослабления ввиду высоких сырьевых цен тоже ждать в моменте не стоит», — считает Бодрова.

«Доллар пока сохранит позиции в коридоре 58,20−60 рублей. Это будет актуально ровно до тех пор, пока нефть не выйдет из штопора — или пока рынок не получит свежей порции геополитических новостей», — полагает эксперт.

Доллар США торгуется по 59,34 рубля (+0,7%). Евро стоит 67,45 рубля (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 4 июля составляют 58,96 рубля за американскую валюту и 67,20 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 42 и 60 копеек соответственно.

Читайте также: «Рубль потерял привязку к нефти из-за опасений инвесторов»