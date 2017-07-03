Чебоксары, 3 июля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Татарии спасатели опубликовали предупреждение об интенсивности метеорологических явлений. Вечером 3 июля, ночью и днем 4 июля в республике местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями западного ветра до 15−18 м/с. В Пермском крае и Оренбургской области 4 июля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — местами сильный ветер, гроза, туман, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Максимальная температура воздуха в Пермском крае составит +22 градуса тепла, в Оренбуржье +32 градуса.

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Спасатели предупреждают, что повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом линий электропередач и линий связи, обрушением конструкций и рекламных щитов, падением деревьев, обрушением кровли зданий и сооружений. Кроме того, повышается вероятность гибели и частичного повреждения сельскохозяйственных культур.

В Кировской области в большинстве районов — кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра будут достигать 16 м/с. При прояснениях максимальная температура составит +25 градусов тепла. В Пензенской области, Саратовской области, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской области и Мордовии 4 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, неблагоприятные явления не прогнозируются. Отметим, что ранее марийские спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных явлениях на 3 июля — грозе, порывах ветра 13−18 м/с.

Между тем в регионах Поволжья выпавшие осадки достигают половины месячной нормы. К примеру, за выходные дни в Чебоксарах выпала уже половина всей месячной нормы осадков, а в ближайшие дни может выпасть до 20 литров воды на квадратный метр земли. По другим данным, 6−7 июля количество осадков составит до 80% месячной нормы, а после обильных дождей к концу недели еще и заметно похолодает, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. По его прогнозам, летнего тепла стоит ожидать не раньше 16 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Владимир Пучков прогнозирует природные катаклизмы в июле. «Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.