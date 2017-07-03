Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 июля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Неожиданное продолжение получила история установки в Переславле-Залесском Ярославской области памятника сыну Александра Невского князю Дмитрию Переславскому. Оказалось, что предлагаемый монумент во многом копирует пластическое решение памятника самому Александру Невскому другого скульптора. Этот памятник был установлен в 2013-м году в Александрове Владимирской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Переславля-Залесского Модель памятника Дмитрию Переславскому

Две недели назад в администрации Переславля-Залесского состоялась презентация модели памятника Дмитрию Переславскому. Рассказать о памятнике и о творческом процессе работы над ним прибыл автор, заслуженный художник России Александр Рожников. Собравшиеся горожане спрашивали, почему не будет конкурса, кто будет финансировать проект, кто является инициатором идеи установки памятника князю Дмитрию. Исполняющий обязанности мэра Владимир Волков дал понять, что все перечисленные вопросы не должны волновать общественность, так как затрат из городского бюджета не будет, скульптура станет подарком от физических и юридических лиц Переславля и из других регионов.

Представленный образ в целом понравился участникам презентации в отличие от образа, представленного ранее. Скульптор, услышав критику, исправил недостатки. Эти изменения были встречены переславцами с благодарностью.

Однако уже после встречи выяснилось, что новый памятник очень похож на монумент Александру Невскому, установленный в 2013-м году в Александрове Владимирской области работы скульптора Юрия Хмелевского. Помимо сходства с памятником другого автора переславцы были возмущены ошибкой, допущенной скульптором в надписи на монументе. Надпись гласит: Дмитрий Александрович Невский, князь Переяславский. Но ведь известно, что Невский — это не фамилия, а прозвище. К самому Дмитрию оно никакого отношения не имеет. Автор памятника Александр Рожников сказал, что вариант надписи не окончательный.

«То, что один памятник похож на другой — эта ситуация не уникальна. Скульпторов, способных создать оригинальный монумент, в России сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки. Но вряд ли Ярославская область способна заказать памятник Шемякину. То, что предложено в качестве памятника Дмитрию Переславскому — это за гранью искусства. Об искусстве тут речь не идет. Это проблема не только России — низкопробные памятники ставят в большом количестве на всем постсоветском пространстве. Что касается фигуры самого Дмитрия Переславского, то памятник ему нужен. Именно при нем город достиг своего расцвета. Историки считают, что его значение не меньше, чем его отца Александра Невского, это одна из крупнейших фигур русской истории времен монгольского ига», — сказала корреспонденту ИА REGNUM профессор университета города Переславля, доктор исторических наук Людмила Сукина.