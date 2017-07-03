Оренбург, 3 июля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Оренбурге памятник Ленину стал жертвой медиков, нарядивших монумент врачом. Двое выпускников медвуза облачили фигуру вождя революции в белый халат, а на голову Ленина надели белый колпак. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, факт зафиксировали видеокамеры системы «Безопасный город».

Наталья Хомутова Памятник В.И. Ленину

Выпускники Оренбургского государственного медицинского университета пояснили полицейским, что таким способом хотели обратить на себя внимание, так как они закончили обучение в медицинской академии, а такое перевоплощение Ленина считается традиционным и происходит из года в год.

Уголовно наказуемого деяния полиция в действиях будущих медработников не усмотрела. Материалы дела направлены в министерство культуры и внешних связей Оренбургской области. Как отметили в правоохранительных органах, происшествие должна рассмотреть на своём заседании спецкомиссия. В случае принятия решения об административной ответственности — составить протокол и направить его в суд.

Между тем, в региональном Минкультуры корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что от полиции получен запрос, касающийся справки о памятнике В.И.Ленину в сквере перед драмтеатром и не более того. Ведомство уже подготовило ответ и направило в полицию.

Лидер регионального отделения партии «Коммунисты России» Нурлан Мунжасаров считает, что отношение к культурному достоянию, которое продемонстировали выпускники медуниверситета, не должно быть традиционным и уж тем более нормой. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что не сторонник позиции привлечения хулиганов к уголовной ответственности, чтобы не портить жизнь молодым людям. Но администартивное наказание должно последовать, чтобы впредь неповадно было.

Стоит отметить, что памятник В.И.Ленину в одноимённом сквере в Оренбурге является первой скульптурой, посвящённой коммунистическому вождю. Он был открыт 1 мая 1925 года. В расположении памятника, надписях на его постаменте, да и истории его создания много интересного. Начнем с того, что деньги, истраченные на памятник, собирались на строительство гидроэлектростанции на реке Сакмаре. Ленин умер, опыта в строительстве ГЭС практически не было и, по предложению газеты «Советская степь», решили поставить монумент. Скульптуру отливали в Ленинградском художественно-промышленном техникуме.

Местная легенда утверждает, что вождь изображен в натуральную величину. На самом деле это не так. При росте вождя в 155 сантиметров его статуя имеет высоту в 168 см. За искажение великого образа в сторону увеличения на 12 сантиметров, скульптор В.В. Козлов 24 января 1926 года был вынужден объясняться в местном ГПУ. Его объяснения о том, что Владимир Ильич реального размера выглядел бы на постаменте слишком мелким, приняли благосклонно. За такой казус в росте вождя пролетариат мог бы последовать и расстрел.

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Добавим, что памятник Ленину в разных городах Оренбургской области периодически страдает от посягательств населения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в райцентре Пономарёвка памятнику неоднократно отпиливали голову. От рук вандалов пострадали в разное время памятники Ленину в Сорочинске, Соль-Илецке, Беляевке, где молодые люди висели на руке, в результате монумент не выдерживал нагрузки и лишался этой части гипсового тела.