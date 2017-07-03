Барселона, Испания, 3 июля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Согласно результатам опроса, проведенного социологическим центром GAD3, 54,1% каталонцев выразили согласие на участие в референдуме о независимости, который правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном пытается провести в одностороннем порядке и вопреки запрету со стороны центрального правительства Испании, сообщает канал HispanTV.

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Опрос, проведенный в период с 23 по 29 июня и опубликованный 1 июля, также указывает на то, что 37,1% граждан отказываются участвовать в референдуме, а 8,8% респондентов заявили, что не будут присутствовать на плебисците 1 октября по тем или иным причинам.

Между тем для каталонских властей участие 54,1% голосующего населения является хорошим знаком, поскольку 9 ноября 2014 года, когда вместо заблокированного правительством Испании референдума о независимости был проведен «опрос о политическом будущем Каталонии», явка составила только 42%.

На вопрос о том, чем закончится референдум, почти 60% респондентов не ожидают объявления независимости. 28,7% опрошенных считают, что референдум приведет к новым выборам, и 28,5% ожидают новых переговоров между правительством Каталонии и центральным правительством Испании.

Кроме того, 17,4% граждан предполагает возможность того, что Мадрид приостановит автономию Каталонии, а еще более низкий процент опрошенных, ниже 12%, считает, что конечным результатом процесса станет независимость Каталонии.

В связи с этим, по данным опроса, уровень поддержки референдума, отвергнутого Конгрессом депутатов Испании, в качестве политического механизма уменьшается с 76% до 71%.

Между тем 62% респондентов считает, что центральное правительство должно позволить проведение референдума, и только 10,8% каталонцев поддерживают приостановку автономии Каталонии.

Напомним, 9 июня правительство Каталонии несмотря на противодействие центрального правительства Испании объявило о том, что 1 октября 2017 года в регионе состоится референдум, в ходе которого каталонцам предстоит ответить на следующий вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой государственного правления?»

В то время как испанское центральное правительство в руках консервативной Народной партии решительно отвергает проведение референдума о независимости в Каталонии, политические партии в парламенте Испании, такие как левая «Подемос», защищают возможность проведения референдума и рассматривают данный механизм как «совершенно легитимный».