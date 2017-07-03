Лондон, 3 июля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу белорусской теннисистки.

(сс) jackmac34 Тенис

Хромачева сделала три «эйса», совершила 4 двойные ошибки и не сумела взять ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Соболенко 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка-пойнта.

В матче второго круга Соболенко встретится с победительницей пары Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 26) — Карина Виттёфт (Германия).

Напомним, 3 июля стартовали матчи основной сетки третьего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Уимблдон. 1-й круг. Женщины. Одиночный разряд

Арина Соболенко (Белорусия) — Ирина Хромачева — 6:3, 6:4