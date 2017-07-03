Петрозаводск, 3 июля, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец провел выездное селекторное совещание на строительной площадке перинатального центра в Петрозаводске. В работе приняли участие представители профильных министерств, ведомств и подрядных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информационное агентство «Республика Карелия» Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске

Как отметил министр Матвиец, со времени последней проверки генподрядчик — ООО «РТ-СоцСтрой» — активизировал работы, но в недостаточной мере.

«На сегодня компания «РТ-СоцСтрой» произвела оплату выполненных субподрядной организацией ЗАО «СМУ-303» работ, а также частично закупила медицинское оборудование. Но этого недостаточно: для активизации работ необходимо увеличить количество рабочих на стройке. Этого пока не произошло», — констатировал министр строительства Карелии.

Также Минстрой республики собирается провести в отношении ООО «РТ-СоцСтрой» очередную финансовую проверку: выяснить соответствие выполненных и заявленных к оплате работ.

«Мы намерены тщательно проверить список представленных к оплате работ. Кроме того, генподрядчику поручено устранить отставание строительных работ от графика, которое было вызвано недостаточным финансированием, а также увеличить численность рабочих на объекте», — цитирует министра информационное агентство «Республика Карелия».

Отметим, что строительство республиканского перинатального центра на 130 мест в Петрозаводске затянулось на два года, сроки сдачи работ власти переносили несколько раз, начиная с 2015 года. Региональные власти в срыве сроков обвиняли заказчика — компанию «Ростехнологии», сменили субподрядчика, но отставание от графика работ сохранилось.

Объект неоднократно проверяли региональные и федеральные власти: в апреле этого года на стройке побывала глава российского Минздрава Вероника Скворцова, онапредложила возводить перинатальный центр в три смены вместо двух. В середине июня центр осмотрел депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В феврале проблемы строительства перинатальных центров на Северо-Западе страны (сорваны сроки в четырех регионах: в Карелии, в Ленинградской, Псковской и Архангельской областях) обсуждались на совещании у полпреда президента РФ в СЗФО Николая Цуканова. В мае вопрос подняли на уровне российского правительства. Новый крайний срок — конец текущего года. И поблажек больше не будет, заявили представители федерального центра.

Читайте также: Псковские власти надеются достроить перинатальный центр в срок

Напомним, с 2013 года в 30 регионах началось строительство 32 перинатальных центров. На эти цели федеральный центр выделил 52,5 млрд рублей. Общая стоимость программы — 82 млрд рублей с лишним. В 13 субъектах центры уже открылись. В 10-ти (среди которых республика Карелия) срок окончания строительства — IV квартал 2017 года.

Читайте также: «Единая Россия» взяла на контроль строительство перинатальных центров