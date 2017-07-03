Рига, 3 июля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, более 600 семейных врачей по всей Латвии начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения, сообщает портал Rus.delfi.lv. Как заявила глава правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс, на утро создалась ситуация, когда больницы не справляются с наплывом пациентов. Забастовка семейных врачей продлится до выполнения их требований Минздравом.

Seguonews.it Забастовка врачей

В свою очередь руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде заявила, что во время забастовки оставшиеся в практиках медсестры и помощники врачей будут разъяснять жителям забастовочные требования и оказывать минимальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на переговорах министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, в связи с этим 3 июля семейные врачи начнут бессрочную забастовку. Кроме того, забастовку обещали поддержать сельские семейные врачи. Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам — увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей. Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату.