Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Петербургские выпускники школ установили рекорды по количеству 100-балльных работ Единого государственного экзамена в 2017 году. Об этом сегодня, 3 июля, сообщила заместитель главы комитета по образованию, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По словам Асланян, каждый седьмой результат экзамена получил высокий балл, более 12 тыс. работ оценены в 80 и более баллов, что составляет 14% от общего числа. Всего из 82 тысяч работ 334 получили максимальный результат, что значительно лучше показателя прошлого года, когда 100 баллов заработали лишь 240 работ.

«100 баллов по русскому языку получили 184 выпускника, в то время как в прошлом году таких было 143 человека. Побит рекорд и по 100-балльным результатам по информатике: 41 человек в этом году, в прошлом году только 11 получили стобалльный результат», — сказала Асланян.

По литературе в 2017 году 100 баллов за экзамен получили 23 выпускника, в прошлом году таких результатов было восемь. Стобалльных результатов по истории также было 23 против шести в прошлом году.

Асланян добавила, что 19 человек сумели добиться 100-балльной отметки сразу по двум предметам, а петербургский выпускник Арсений Грачев получил 300 баллов, заработав высшую оценку по трем предметам.

Средний результат по русскому, английскому, французскому и немецкому языкам превышает 70 баллов. Выяснилось, что гораздо сложнее лингвистики петербуржцам дается биология — это оказался самый трудный предмет, 15% сдававших его ребят не справились с экзаменом.

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До середины июля в Петербурге продолжит работу конфликтная комиссия. Как сообщил заместитель председателя комиссии Александр Федосов, количество апелляций также стало рекордно низким — всего 1100 раз выпускники решили обратиться с апелляцией, что составляет 1% от общего количества работ.

На его взгляд, это свидетельствует о качестве работы предметных комиссий. В каждом четвертом случае из десяти апелляция была удовлетворена. «С различным результатом. То есть, балл был изменен, но не обязательно в сторону повышения», — сказал Федосов.

По его словам, самым «конфликтным» предметом остается профильная математика, каждый 33-й сдающий попытался оспорить оценку, подано 427 апелляций. В тройке лидеров остаются литература и обществознание.

«Процент удовлетворения снижается по всем этим предметам, оставаясь пока самым большим по обществознанию. Как вы понимаете, предмет специфический, размытость, сложность применения критериев, дети пишут очень большие работы по 5−6 дополнительных листов. Мы стараемся внимательнейшим образом вникнуть в ответы участников экзамена, понять их гражданскую позицию, их знания. Этот предмет пока остается в лидерах по проценту удовлетворения», — пояснил Федосов.