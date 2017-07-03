Москва, 3 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Средства обманутых дольщиков и средства саморегулируемых организаций (СРО), оказавшиеся у проблемных банков, составляет порядка 50 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, отвечая на вопросы спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, почему средства СРО оказались в проблемных банках и почему страховые компании обанкротились сразу после застройщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Порядка 100 млрд рублей — это был общий объём взносов всех строительных организаций. <…> Там цифры меняются, сейчас оказывается, что появляются где-то средства, — но порядка 50%, к сожалению, оказались не обнаружены», — заявил Мень.

В то же время министр подчеркнул, что отнюдь не весь объём этих средств составляют деньги обманутых дольщиков.

«Там весь стройкомплекс. Любая компания, которая работает на госзаказ, на муниципальный заказ, строит нежилую недвижимость, транспортным строительством, трубопроводами занимается — как раз сами застройщики, как правило, не являются членами СРО (саморегулируемыми организациями — прим.), потому что их подрядные организации являются членами СРО», — пояснил он.

Отвечая на вопрос Володина о том, заняты ли уже правоохранительные органы этим вопросом и «будут ли определённые последствия» для руководителей таких саморегулируемых организаций, Мень ответил утвердительно и подчеркнул, что отрасль ждёт серьёзная реформа.

«Субподрядчиков мы освобождаем от взноса вообще. Если на субподряд уходит компания, ей платить эти средства не имеет смысла. Генподрядчик отвечает за всё», — отметил он.

При этом если до последнего времени СРО размещали средства в любом банке по своему усмотрению, теперь установлен очень высокий критерий, поэтому организации будут сотрудничать с крупными, наиболее известными банками России, сообщил глава Минстроя.

Более того Мень напомнил, что первоначально сами строительные организации выступили за отмену лицензирования и переход на саморегулирование, и теперь Минстрой готов рассмотреть возможность возвращения к прежней схеме.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в результате полной автономии принятия решений СРО огромные деньги «потеряли и обманутые дольщики, и стройиндустрия, и наши застройщики».

«С их-то стороны будет понимание ответственности, или нам надо принимать поправки в закон и вводить лицензирование? Потому что именно те подходы, что были реализованы с позиции передачи части полномочий к институтам саморегулирования привели к тому, что контроль был утрачен», — подчеркнул Володин.

Аналогичная картина сложилась и в отношении страховых компаний, которые ничего пока что обманутым дольщикам не выплачивают, отметил он.

«Страховые компании, которые деньги собрали, отнюдь не решали задачи страхования, а получили сверхдоходы и сейчас счастливо живут. Встреч этих не проводят», — добавил спикер Госдумы.