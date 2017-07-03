Москва, 3 июля, 2017, 15:51 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Рубль

Несмотря на то, что американские хедж-фонды продолжают наращивать ставки на падение цен на нефть и, не веря в эффективность договорённостей стран ОПЕК+ за контролем над снижением добычи, цены на нефть марки Brent продолжают седьмой день подряд восходящую коррекцию от минимума показанного 21 июня 2017 года $44,36 за баррель, добавляя + 7,95%, за последние десять дней июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

«Сегодня, 3 июля, с утра новой недели и нового квартала нефтяные фьючерсы с поставкой в июле торгуются на отметке $47,88 за баррель. Драйверами роста нефти послужили статистические данные из США, где сократилось число буровых установок на две единицы до 756 штук, и неожиданно хорошая статистика из Китая, где увеличилась производственная активность», — сказал эксперт.

«Однако рынком были проигнорированы данные из Ливии, нарастившей добычу до более, чем 1 млн баррелей в сутки. В техническом плане на текущей неделе вероятнее всего может, состоятся тест уровня сопротивления отметка $48,30 за баррель, с последующим началом нисходящей коррекции к уровню $45,8 за баррель», — считает Чернобай.

По его словам, рубль продолжает игнорировать рост цен на нефть. Котировки по паре USD/RUB находятся у максимумов 2017 года. Цена сентябрьского фьючерса на ММВБ сегодня с утра торговалась на уровне 60 рублей за доллар. Такую ситуацию спровоцировал практически остановившийся приток денег нерезидентов в гособлигации (ОФЗ).

«На состоявшемся 28 июня аукционе по размещению ОФЗ Минфин снова не смог продать весь запланированный объём. Запасы валюты, которые были накоплены банками зимой 2017 года, по состоянию на начало месяца упали в два раза. Также на рубль оказывает давление и тот факт, что более чем за год он в первые стал убыточным по спекулятивной стратегии кэрри-трейд», — высказал свое мнение Чернобай.

«Летом в сезон отпусков, традиционно возрастает спрос на иностранную валюту в частности на доллар США. Все эти факты делают рубль в среднесрочной перспективе привлекательным инструментом для инвестиций с целью 61 — 63 рублей за доллар. Ближайшая цель, которую вероятнее всего можно будет увидеть на текущей неделе это отметка 60,50 рубля за доллар США», — полагает эксперт.

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