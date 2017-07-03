Лондон, 3 июля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В Британии молодой человек откусил кусочек уха своему отчиму из-за спора о национальности первой ракетки мира Энди Маррея. Об этом сообщает Daily Mail.

(сс) Kawamaru Кровавая драма

По информации издания, мужчина утверждал, что Маррей не является британцем, после чего набросился на своего пасынка, пытаясь его задушить. Тот, обороняясь, укусил отчима за ухо.

«Это был глупый спор. Я очень жалею, что так получилось, хотя и не хотел нанести ему травмы. Я думал, что кусаю в предплечье, чтобы он отпустил меня, когда я начал задыхаться», — приводит издание слова одного из участников инцидента.

Сообщается также, что врачи пришили откушенную часть уха, однако она не прижилась. В результате они были вынуждены ее удалить.