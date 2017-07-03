Москва, 3 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Смертность от ДТП в Подмосковье в январе-мае 2017 года снизился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

ДТП

Так, за пять месяца 2017 года в Подмосковье в результате ДТП погибло на 39 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«В регионе работает единая система вызова экстренных служб «112», которая обеспечивает автоматизированный прием и обработку вызовов скорой; отработана схема маршрутизации пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных путешествиях. В Подмосковье медпомощь оказывают более 600 бригад скорой и 15 бригад экстренной медпомощи областного территориального центра медицины катастроф, регулярно обновляется автопарк службы», — заявила Забралова.

Отметим, в Подмосковье на базе стационаров, в том числе вдоль федеральных трасс, открыто 44 травматологических центра, где оказывают медпомощь пострадавшим в ДТП.