Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 июля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Деятельность АО «ЯрОблЕИРЦ» в Переславле-Залесском Ярославской области породила множество вопросов у жителей города — в выставляемых «ЯрОблЕИРЦ» квитанциях обнаружены ошибки, собственники жилья не знают, как и куда платить за коммунальные услуги.

Pixabay.com «Хаос» цифр

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, жители одного из многоквартирных домов в Переславле-Залесском до недавнего времени оплачивали коммунальные услуги и ресурсы непосредственно поставщикам. Два месяца назад они получили квитанции за электричество, но не от «ТНС Энерго», как раньше, а от АО «ЯрОблЕИРЦ». Это вызвало удивление, ведь договора с «ЯрОблЕИРЦ» собственники жилья не заключали и не давали какого-либо согласия на обработку своих персональных данных. В июне ситуация повторилась, но в квитанции от «ЯрОблЕИРЦ» требовалась оплата уже за воду и электричество. При этом какого-либо оповещения о том, что платить теперь надо не поставщикам, а единому расчётному центру не было.

Одна из жительниц дома, имя которой она просила не сообщать, сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что оплатила расчётную сумму в переславский МУП «Спектр». «Спектр» является единой городской теплоснабжающей организацией. Однако после этого пришла квитанция от «ЯроблЕИРЦ», в которой плата за воду была рассчитана по нормативу, несмотря на то, что у женщины установлен счетчик. При обращении в расчётный центр пенсионерке пообещали, что сумму за поставку воды ей пересчитают, но вот деньги, перечисленные в МУП «Спектр», не вернут и не зачтут. Женщина отказалась платить дважды и потребовала, чтобы «ЯрОблИЕРЦ» и «Спектр» сами разобрались в сложившейся ситуации.

По словам жительницы Переславля, её пример не единичный, ошибки в квитанциях «ЯрОблИЕРЦ» и неразбериха в платежах носят массовый характер. Переславцы недоумевают: как им платить за коммунальные услуги? Кому перечислять деньги, и что станет с денежными средствами, которые уже заплачены?

Ситуация осложняется тем, что недавно Ярославское управление ФАС выявило нарушение закона при проведении конкурса по начислению и сбору коммунальных платежей в городе Переславле-Залесском, объявленного МУП «Спектр». Победителем конкурса было объявлено АО «ЯрОблИЕРЦ», однако ФАС потребовала отменить протокол определения победителя конкурса и повторно рассмотреть поступившие заявки.