Москва, 3 июля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Мария Шарапова опустилась на 180-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Justin Smith Российская теннисистка Мария Шарапова

Причиной того, что Шарапова опустилась на несколько строк в рейтинге, стало то, что она с середины мая не играет из-за травмы, полученной на турнире в Риме. Предполагается, что она выйдет на корт на турнире в американском Стэнфорде, который начнется 31 июля.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается немка Анжелика Кербер, на ее счету 7035 очков. Второе место занимает румынка Симона Халеп с 6920 очками. Третья — Каролина Плишкова из Чехии, у нее 6855 очков.

Лучшей среди российских теннисисток остается Светлана Кузнецова, занимающая восьмое место с 4310 очками.

В сотню лучших вошли также Елена Веснина (16), Анастасия Павлюченкова (17), Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47), Наталья Вихлянцева (66), Екатерина Александрова (75) и Евгения Родина (80).