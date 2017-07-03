Берлин, 3 июля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В основу автомобиля легла платформа «Subaru Global Platform», сообщается, что данное шасси предоставило дизайнерам большую свободу действий, в то же время машина стала более безопасной и приятной в управлении.

Qurren Автомобиль Subaru Impreza

Автомобиль имеет систему симметричного полного привода, которая является собственной разработкой Subaru. На машине установлен оппозитный двигатель объемом 2 л и мощностью 152 л.с.

В машине реализована система Eyesight, с помощью двух фронтальных видеокамер, выдающих 3D изображение выcокой четкости, она идентифицирует не только другие транспортные средства: автомобили, мотоциклы и велосипеды, но и пешеходов. Eyesight предупреждает водителя об опасности столкновения и даже притормаживает, если это необходимо.

В декабре 2016 года машина уже победила в Японии в конкурсе «Автомобиль года», теперь компания собирается представить её в старом свете.

Напомним, модель Impreza Subaru выпускает с 1992 года. Машина производилась в кузовах седан, универсал, купе или хетчбэк. Всего компанией было выпущено пять поколений автомобиля. Мировая премьера состоялась 23 марта 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке.