Чебоксары, 3 июля, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Природные катаклизмы в европейской части России, которые принесли шквалистый ветер, ливневые осадки и град, накрыли и Чувашию. В шести районах республики была нарушена система электроснабжения, в 23 населенных пунктах полностью или частично без электричества остались около 2,4 тыс. домов, объекты социальной сферы, сельскохозяйственные предприятия. В некоторых населённых пунктах было прервано газоснабжение, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии.

ИА REGNUM Непогода в Москве

Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров констатирует, что серьёзные катаклизмы обошли республику стороной, но ситуация была близка к чрезвычайной. Шквалистый ветер и дожди охватили всю территорию республики. В шести районах (Красночетайском, Аликовском, Шумерлинском, Канашском, Вурнарском, Урмарском) было зафиксировано отключение электроэнергии, вызванное перехлёстом высоковольтных линий, обрывом проводов.

По словам Вениамина Петрова, из-за сильных порывов ветра в шести районах республики была нарушена система электроснабжения, в 23 населенных пунктах полностью или частично без электричества остались 2373 домовладения, объекты социальной сферы, сельскохозяйственные предприятия. Всего почти 7 тыс. человек ощутили на себе эти неудобства. Больше всего пострадал Вурнарский район. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Кроме того, в Красночетайском районе была повреждена кровля 18-квартирного жилого дома. «Ремонтные работы продолжаются, они должны быть завершены сегодня. Благодаря оперативно принятым мерам, протечек нет», — сообщил председатель ГК ЧС Чувашии.

По его данным, в этом же районе человеческий фактор стал причиной возникновения другого ЧП.

«Манипулятор задел газопровод. В результате в деревнях Мижеркасы и Питишево 201 жилой дом и социальные объекты остались без газа. Ремонтно-восстановительные работы здесь также будут завершены сегодня»,— рассказал он. По данному факту инициирована проверка.

По данным синоптиков, за выходные дни в Чебоксарах выпала половина месячной нормы осадков, чуть меньше — в городе Алатыре и селе Порецкое. На этой неделе в Чувашии также ожидаются сильные дожди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Владимир Пучков прогнозирует природные катаклизмы в июле. «Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.