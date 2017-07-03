Москва, 3 июля, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Основная задача подразделений ВДВ — разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом.

Mil.ru ВДВ

Учение предполагает практическое десантирование боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления.

Передача всей информации будет проводиться в условиях информационного воздействия и противодействия компьютерным атакам условного противника.

В учении по боевой подготовке ВДВ задействованы около 2000 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО военного округа.

Командно-штабное учение с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ продлится до 7 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года более 300 российских десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники приняли участие в международном учении «Славянское братство-2017».

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