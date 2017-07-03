Ярославль, 3 июля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Ярославле секретарь нового созыва Общественной палаты России Валерий Фадеев проведет круглый стол под названием «ЧТОНЕТАК». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Лавочка в Ярославле

Общественники на круглом столе, который состоится 5 июля, обсудят проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды. В обсуждениях примут участия городские и региональные власти, представители НКО, активисты и журналисты.

«Вопросы для этого круглого стола собирали на прошедшем недавно в Ярославле «Гражданском форуме», путем опроса экспертов. Но помимо поднимаемых на круглом столе вопросов, на улице любой желающий может высказаться о волнующих его проблемах прямо на улицах города и эта информация тоже будет передана в Общественную палату России для дальнейшего анализа» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по взаимодействию с экспертным сообществом и обеспечению работы Открытого правительства Людмила Соловьёва.

На пересечении улиц Кирова и Андропова волонтеры движения «ЯрГражданин» установят огромные буквы ЧТОНЕТАК и опросят горожан, что их больше всего беспокоит.