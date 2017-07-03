Калуга, 3 июля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. С 26 июня по 2 июля в Калужской области зарегистрировали 88 случаев укусов клещей, в 40 случаях пострадали дети. Об этом 3 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

JerzyGorecki Клещи

По данным ведомства, лабораторно было исследовано 87 клещей, в 12 случаях был выявлен клещевой иксодовый боррелиоз. Самой частой причиной укусов стало несоблюдение правил безопасности, в связи с чем жителям Калужской области напомнили, что при выезде на природу необходимо применять репелленты и одеваться так, чтобы клещ не смог заползти под одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, 579 человек, в том числе 195 детей, пострадали от укусов клещей в Калужской области с начала 2017 года. В этом году против клещевого энцефалита привито 93 человек, в том числе 14 детей, выезжающих в неблагополучные территории. Также проведены акарицидные обработки в летних оздоровительных учреждениях, в местах массового отдыха людей, парках и скверах.