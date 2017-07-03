Мехико, 3 июля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Вулкан Попокатепетль в центральной Мексике с 1 на 2 июля осуществил 136 выбросов газа и пепла, также за 2 июля в жерле вулкана произошло минимум три взрыва, последние из которых сгенерировали столб пепла около двух километров высотой, сообщает El Nuevo Diario со ссылкой на местные службы.

Jakub Hejtmánek Попокатепетль

Национальный центр по предотвращению последствий стихийных бедствий Мексики сообщил, что выбросы низкой интенсивности, отмечавшиеся с утра 1 июля, сопровождались, в основном, излучением газа, водяного пара, а иногда и небольших количеств пепла. Кроме того, 2 июля было зафиксировано три взрыва.

«Эти события сопровождались эмиссией умеренного количества пепла, рассеянного ветром на северо-запад от вулкана», — говорится в сообщении Центра.

Национальный координатор гражданской обороны Мексики, со своей стороны, сообщил, что в результате взрыва в 08.19 по местному времени (16.19 по Москве) пепел поднялся на высоту 2 тыс. метров. Кроме того, в ряде городов штата Мехико сообщалось о выпадении пепельных осадков.

Национальный центр по предотвращению последствий стихийных бедствий призвал людей не приближаться к вулкану из-за опасности падения камней и других продуктов извержения.

Уровень опасности связанный с вулканом Попокатепетль остается желтым, что подразумевает возможность дальнейших небольших и средних извержений, легкого и умеренного выпадения осадков из пепла на близлежащие города, а также возможность схождения коротких пирокластических потоков и селей. Радиус безопасности вокруг вулкана составляет 12 километров.

Напомним, один из двух самых активных вулканов Мексики вулкан Попокатепетль, расположенный на границе штатов Мехико, Пуэбла и Морелос, изменил свою стабильную деятельность, начав интенсивное извержение с декабря 1994 года с выбросами лавы и пепла, сопровождающимися взрывами.

С языка науатль название вулкана Попокатепетль переводится как «холм, который курит». Это второй по размерам вулкан Мексики с высотой 5452 метров над уровнем моря.