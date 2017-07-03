Ташкент, 3 июля, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил главе Российской Федерации Владимиру Путину послание с выражением соболезнований в связи с дорожно-транспортным происшествием в Татарии, где погибли 14 человек, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Примите мои искренние соболезнования, и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании президента Узбекистана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский автобус марки Neoplan, следовавший по маршруту Самара — Ижевск, в девяти километрах от Заинска столкнулся с автомобилем «КамАз» в ночь на 2 июля. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По предварительной версии, водитель автобуса мог быть ослеплен фарами грузовика.

В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе двое детей. 12 пассажиров госпитализированы. Всего в автобусе находились 28 человек.

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