Ереван, 3 июля, 2017, 15:05 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2017 г․ правоохранительными органами Армении разыскивались 12 698 человек. Из них 10 741 (около 85%) были в розыске по статье 327 уголовного кодекса: уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации.

Mil.am Военная присяга в одной из частей вооруженных силах Армении

Такие данные приводятся в докладе о деятельности прокуратуры Армении за 2016 год.

Те, кто находятся в розыске по 327-й статье, смогут ещё как минимум год, когда им исполнится 27 лет, воспользоваться положениями закона «О гражданах, не прошедших обязательную воинскую службу с нарушением установленного порядка», который даёт возможность прекратить уголовное преследование, заплатив за весь период уклонения от армии.

1 июня правительство Армении одобрило проект закона «О внесении изменений в закон РА «О гражданах, не прошедших обязательную воинскую службу с нарушением установленного порядка». Изменением предусмотрено продление срока действия закона, что даст возможность многочисленным гражданам Армении, которым исполнилось 27 лет, в течение прошедших лет избежавшим призыва на обязательную воинскую службу с нарушением установленного законом РА «О воинской обязанности», в установленный срок внести соответствующую плату и освободиться от уголовного преследования.

Согласно закону, граждане, не прошедшие обязательную военную службу, начиная с момента неявки на службу и до достижения ими возраста 27 лет либо до приобретения в установленном порядке оснований на получение права на освобождение или отсрочку от обязательной военной службы, могут вносить плату за каждый призыв в 100-кратном размере минимальной заработной платы, то есть 100 тыс. драмов (около $210).

Максимальная плата за весь период до достижения возраста 27 лет составит около $3800.

По статистке в год около 900 человек пользуются законом, вносят соответствующую плату и получают возможность возвратиться на родину.

Комментируя законопроект, министр обороны Армении Виген Саркисян отметил, что это не лучшее решение, поскольку периодическое продление срока стимулирует не возвращение, а отток некоторых граждан мужского пола в возрасте до 27 лет.

«Они надеются, что пробыв за рубежом до 27 лет, внесут эту сумму, узаконив непрохождение воинской службы. В этот раз действие закона прерывать не нужно, но мы должны решить, что это нельзя продолжать как политику и нужно прекратить со следующего года. Мы должны так отрегулировали перечень документов, чтобы хотя бы находящиеся в Армении не смогли, воспользовавшись этим законом, избежать службы. Такие случаи в прошлом выявлялись. То есть, нужно пересмотреть требуемые документы, чтобы был явно виден факт нахождения данного лица за границей», — сказал министр обороны.

Статья 327 УК РА (уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации) предусматривает:

1. Уклонение от очередного призыва на срочную военную службу, от тренировочных сборов или мобилизации при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы —

наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) путем причинения себе телесного повреждения или симуляции заболевания;

2) путем подделки документа или обмана, —

наказывается арестом на срок от одного до трех месяцев либо лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке, —

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.