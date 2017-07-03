Москва, 3 июля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Фильм «Матильда», рассказывающий о тесных взаимотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен быть запрещен. Об этом заявил протоиерей Всеволод Чаплин в видеообращении, опубликованном на портале YouTube.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

«Фильм «Матильда» непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, — подчеркнул Чаплин. — И это будет справедливо в Божьих очах».

При этом протоиерей считает, что все беды России в ХХ веке произошли из-за богоборчества и цареубийства, а выход фильма будет новым, «символическим цареубийством».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Матильда» должен выйти в прокат в октябре 2017 года. Картина затрагивает тему романтических отношений юного цесаревича, а впоследствии царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской.