Париж, 3 июля, 2017, 14:33 — ИА Регнум.

Официальные лица Франции, Германии и ЕС выступили с обещанием помочь Италии в разрешении кризиса с поток беженцев, прибывающих через море из Африки, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

С таким заявлением в рамках совместной пресс-конференции в рамках встречи в Париже, состоявшейся 3 июля, выступили главы МВД Франции, Германии, Италии, а также комиссар по делам беженцев ЕС.

Официальные лица отметили, что они договорились составить свод правил действий неправительственных организаций, работающих в Средиземном море, расширить помощь Международной организации по миграции, а также оказать более активную поддержку по укреплению южных границ Ливии.

С начала 2017 года Италия приняла у себя 82 тыс. беженцев, что на треть больше, чем в прошлом году, что уже начинает все сильнее влиять на внутреннюю политику страны.

«Мы призывает разделить груз ответственности на всех», — отметил премьер-министр Италии Паоло Джентилони в рамках конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прошедшей в Риме.

«Это необходимо, если мы хотим избежать ситуации, в которой Италия станет нестабильной и начнет порождать враждебность в обществе, до того реагирующем образцовым образом», — добавил он.

В частности, официальные лица ЕС заметили, что они готовы предоставить Италии дополнительные средства для разрешения ситуации с увеличением потоков беженцев.