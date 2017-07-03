Берлин, 3 июля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Перед началом саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоится встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 3 июля официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Зайберт отметил, что встреча, скорее всего, состоится вечером 6 июля, накануне саммита, который пройдет 7 и 8 июля. Ранее немецкие СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, сообщили о подготовке переговоров Меркель и Трампа.

Отмечалось, что лидеры Германии и США планируют обсудить совместную инициативу по борьбе с терроризмом. Кроме того, они намерены затронуть вопросы финансирования миротворческих миссий ООН и сокращения потоков мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны говорили об основных темах, которые должны быть затронуты на саммите G20. В их числе была проблема Парижского соглашения по климату и ряд аспектов двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина.

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