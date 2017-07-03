Москва, 3 июля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Для решения проблемы обманутых дольщиков нужно отказаться от частных застройщиков и передать право на строительство жилья Минстрою. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Вопрос надо решать радикально. У нас есть министерство строительства и ЖКХ, все должно быть у него, а на местах везде должны быть его территориальные управления и отделы. Все средства надо аккумулировать и никакие банки не должны участвовать», — считает Жириновский.

В Госдуме 3 июля проходят парламентские слушания по вопросу создания и работы государственного компенсационного фонда для обманутых дольщиков. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством в апреле и принят депутатами в первом чтении 14 июня. Авторы предлагают изменить существующие сегодня правила, согласно которым застройщик должен переводить в такой фонд не более 1% от стоимости строительства одного дома. Правительство хочет снять ограничение с верхнего размера ставки и сделать его вариативной. Определять ее будет сам фонд, однако методики определения до сих пор нет. Предполагается, что инициатива разрешит проблему обманутых дольщиков навсегда.

«Мы этот закон можем поддержать, но он кардинально проблему не решит», — заявил Жириновский.

По его словам, создание фонда это новая бюрократическая процедура, к которой есть много вопросов — например, в части расходов.

«Этот фонд будет, в первую очередь, строить свои штаб-квартиры по всей стране, потом платить зарплаты свои работникам, а что останется дольщикам — непонятно», — считает Жириновский.

При этом, по его словам, создание такого фонда — это маленький шаг вперед.

«А нужен большой шаг, радикальное решение. Национализация всего жилья в стране. То есть, оно в собственности, но строить и обслуживать его будет государство», — предложил Жириновский.

По мнению депутата, такая мера поможет гражданам отказаться от ипотек и не допустит появления обманутых дольщиков.