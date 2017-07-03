Ярославль, 3 июля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Члены общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Темур Абдуллаев и Илья Арифулин от лица активистов группы «Дороги Ярославля» обратились к врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову. Текст послания размещён на странице группы в Facebook.

Борис Волгин ИА REGNUM Юго-западная окружная дорога в Ярославле

Авторы послания обеспокоены организацией, сроками и качеством выполнения работ по ремонту дорог в Ярославле. Активисты констатируют факт: ремонт идёт впустую, при существующем подходе ситуация с дорогами в городе не изменится.

«Мы не являемся «оппозиционерами», мы не занимаемся политикой — суть нашей деятельности в содействии власти, в мониторинге и общественном контроле. И цель у нас с властью, вроде бы, одна — исправить аховую ситуацию с дорогами родного города. Но диалог, на котором сама власть в своё время настаивала, как-то незаметно превратился в наш монолог — на наши сообщения, на наши предложения просто нет ни какой реакции. В чём тогда смысл общественного совета и нашего в нём присутствия? Если честно, нам есть ещё чем заняться», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Илья Арифулин.

ИА REGNUM приводит текст обращения полностью (орфография и пунктуация сохранена).

Губернатору ЯО Д.Ю. Миронову.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич.

Несмотря на беспрецедентные суммы, выделяемые на ремонт дорог города Ярославля, ситуацию изменить не удаётся, хотя к середине июля мэрия города предполагает отчитаться о стопроцентном освоении средств по контракту на ямочный ремонт. Ремонт проспекта Авиаторов, улицы Чехова, Чкалова, Промышленной, продемонстрировал то, что подход к ямочному ремонту, когда ямы учитываются по фактическому размеру, необходимо менять. Буквально через короткий промежуток времени рядом со свежеуложенным асфальтом образовались новые. Можно считать, что ремонт был проведён впустую. Недостаточность численного состава сотрудников технического надзора агентства муниципального заказа ЖКХ приводит к тому, что дорожные работы проходят без контроля и, в некоторых случаях, с нарушениями. Все разговоры о том, что работы приняты не будут, что существует гарантия, кажутся проявлением безответственности со стороны ответственных за дороги.

Горожан мало волнует внутрихозяйственные разборки между подрядчиком и заказчиком, нам просто нужны нормальные дороги. Улица Красноборская опасна для проезда, крупные ямы вынуждают водителей выезжать на полосу встречного движения, особенно опасно это для тех водителей, кто незнаком с «фарватером». Дублёр Ленинградского проспекта опасен даже для пешеходов. Нечётная часть улицы Панина от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова уже представляет угрозу для водителей, несмотря на недавний ремонт. Улица Пионерская непригодна для движения. На улице Чайковского не смогла проехать машина Скорой помощи. И это только часть улиц, которые требуют внимания.

Просим рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт дорог, разобраться в причинах неэффективного контроля за подрядчиками, разобраться в нарушении сроков выполнения работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», не все из них зависят от погоды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявленные мэрией города Ярославля сроки реализации программы «Безопасные и качественные дороги» не исполняются. Из четырёх объектов, ремонт которых планировалось завершить к 30 июня, работы завершены лишь на одном.