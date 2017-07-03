Вашингтон, 3 июля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Новый iPhone будет иметь дизайн, радикальным образом отличающийся от предыдущих версий устройства. Об этом 3 июля пишут «Ведомости».

Появляются новые детали внешнего вида и технических параметров нового гаджета. Некоторые производители аксессуаров для телефонов заявили о том, что располагают информацией о технических характеристиках устройства.

В частности, сооснователь Nodus Джек Спенсер сообщил, что в его компании настолько уверены в достоверности полученной информации, что уже запустили производство чехлов для iPhone 8.

Разработчики оснастили iPhone 8 вытянутым большим 5,8-дюймовым экраном от края до края корпуса, беспроводной зарядкой и двойной камерой. У него не будет кнопки «домой», а touch ID будет встроена в дисплей.

Ранее сообщалось, что iPhone 8 будет устойчив к воде, как и предыдущая модель Apple Однако в компании хотят повысить уровень его водонепроницаемости. Предполагается, что Apple представит новый iPhone в сентябре 2017 года. Однако презентация может быть отложена до начала 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на новый iPhone, вероятно, превысит отметку в 1000 долларов. На российском рынке цена на новый гаджет может составить более 100 тысяч рублей.